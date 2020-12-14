Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli?

Devin Özgür Çınar kimdir? Devin Özgür Çınar kaç yaşında, nereli? sorusu sık sık vatandaşlar tarafından aratılmaktadır. Ünlü oyuncu Devin Özgür Çınar hakkındaki tüm detaylar...





İkinci Bahar isimi dizide canlandırdığı Cennet karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 Zonguldak doğumludur. Devin Özgür Çınar, birçok yapımda yer aldı. Devin Özgür Çınar hakkında merak etiğiniz soruların cevapları haberimizde…

DEVİN ÖZGÜR ÇINAR KİMDİR?

Devin Özgür Çınar, 21 Haziran 1973 tarihinde Zonguldak'da dünyaya geldi. 4 yaşındayken ailesi ile İzmir'e taşındı. İlkokul, ortaokul ve Liseyi İzmir'de bitirdi. Sonra Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarında tiyatro eğitimi almaya başladı ve 1995 yılında mezun oldu.

1998 yılında Senaristi Sulhi Dölek, yönetmenleri Uğur Yücel, Orhan Oğuz,Türkan Derya olan "İkinci Bahar" dizisinde Türkan Şoray, Şener Şen, Tarık Papuççuoğlu, Güven Hokna, Nedim Saban, Özkan Uğur, Nurgül Yeşilçay, Ozan Güven, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Yasemin Çonka, Devrim Nas, Tan Sağtürk, Meral Okay ile birlikte oynamış ve Türkan Şoray'ın kızı Cennet Suruç karakterine can vermiştir.

2000 yılında Yönetmeni Tunç Başaran, Senaristi Kandemir Konduk olan "Abuzer Kadayıf" adlı sinema filminde Metin Akpınar, Talat Bulut, Sibel Turnagöl ile birlikte oynamıştır.

2005 yılında yapımcılığını Osman Yağmurdereli'nin yaptığı "Köpek" adlı dizide Erkan Petekkaya, Burak Sergen, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Arkın, Mustafa Avkıran, Kerem Atabeyoğlu ile birlikte başrol oynadı.

Devin Özgür Çınar, Yapımcısı, senaristi ve yönetmeni Çiğdem Vitrinel olan "Geriye Kalan" adlı filmde Erkan Bektaş ve Şebnem Hassanisoughi ile başrolde oynamıştır. Bu film ayrıca 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödüllerini kazanmıştır

Devin Özgür Çınar, 2013 yılında "Sevdaluk" adlı dizide Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Cengiz Bozkurt ve Merve Erdoğan gibi oyuncularla beraber oynadı.

Filmografisi

Guruldayan Kalpler : Hülya hanım - 2015

Geriye Kalan : Çiğdem Vitrinel - 2011

Miras : Tülin Soyarslan - 2005 (Kısa Film)

Gönül Yarası : Yavuz Turgul (Piraye) - 2004

Fişgittin Bey : Fide Motan - 2003 (TV Filmi)

Hiçbiryerde : Tayfun Pirselimoğlu - (Şule) - 2001

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar : Serdar Akar - 2000

Abuzer Kadayıf : Tunç Başaran - 2000

Yanlış Saksının Çiçeği : Fide Motan - 1997

Rol aldığı dizi filmler

1997 - Dış Kapının Mandalları (Özgür)

1998 - İkinci Bahar (Cennet)

1999 - Güneş Yanıkları (Devin)

2001 - Karanlıkta Koşanlar (Işıl)

2002 - Biz Size Aşık Olduk (Feride)

2004 - Dayı (Aylin)

2005 - Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu - Yaşar)

2005 - Köpek (Rüya)

2006 - Hayat Türküsü (Hayat)

2007 - Parmaklıklar Ardında (Suzan)

2010 - Türk Malı (Seval)

2013 - Galip Derviş (Ayşegül Şanlı) (Konuk Oyuncu)

2013 - Sevdaluk (Vesile Tekin)

2016 - Kalbimdeki Deniz[1] (Hülya AKSAL)

Rol aldığı tiyatro oyunları

Yeni Kiracı : Eugène Ionesco - Bi Tiyatro - 2012

Mikadonun Çöpleri : Melih Cevdet Anday - Beşiktaş Belediye Tiyatrosu - 2007

Dış bağlantılar

SinemaTürk'te Devin Özgür Çınar

IMDb'de Devin Özgür Çınar

Beyazperde'de Devin Özgür Çınar

Aldığı ödüller

48. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Geriye Kalan)