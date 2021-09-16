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Develi'de sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği hasat edildi

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Develi'de sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği hasat edildi

Kayseri'nin Develi ilçesinde sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği yetiştirilen tarlada hasat yapıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği yetiştirilen tarlada hasat yapıldı.

Develi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli sertifikalı kabak çekirdeği tohumu üretiminin çiftçi bazlı uygulamasını yapan Zile Mahallesi'nde çiftçi Bayram Alay'ın arazisinde tarla günü etkinliği gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sertifikalı tohum üretmenin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Akay, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tarımsal gelişimine ve millileşmesine büyük katkı sağlayan sertifikalı tohum üretiminde Develi'mizde de kabak çekirdeği tohumu için ilk mahsulleri aldık. Sertifikalı kabak çekirdeği tohumu üretiminde ve gelişmesinde katkı sağlayan çiftçilerimize, mesai arkadaşlarıma ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'a teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sertifikalı kabak çekirdeği tohumuna Develi'nin ev sahipliği yapmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Cabbar da "Şeker pancarı haricinde diğer tarımsal ürünlere de destek vererek develimizin tarımsal gelişimine her daim katkı sağlayan Hüseyin Akay'a ve Kayseri Şeker yönetimine şahsım ve tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyor, tohum üretimi ve gelişmesinin daha ileriki aşamalarda başarı ile devamını diliyorum." ifadelerini aktırdı.

Etkinliğe, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Develi ve Tomarza Ziraat Odası başkanları ile çiftçiler katıldı.

Develi'de sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği hasat edildi

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Develi'de sertifikalı tohumluk kabak çekirdeği hasat edildi - Haberler
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