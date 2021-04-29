Develi'de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı
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Develi'de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı

Develi'de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle 35 engelli aileye bugün bayram hediyesi olarak hediye edilen akülü sandalyelerin rahatlıkla kullanılabilmesi için ekipler şarj istasyonlarının montajını tamamladı.

Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Öksüt Madenciliğin destekleriyle 35 engelli aileye bugün bayram hediyesi olarak hediye edilen akülü sandalyelerin rahatlıkla kullanılabilmesi için ekipler şarj istasyonlarının montajını tamamladı.

Engelleri ortadan kaldırmak ve engelli kardeşlerimizin gönül rahatlığı içinde hareket etmelerini sağlamak adına hizmet üretmeye devam edileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Cumhuriyet Meydanı ve Engelsiz Park'a monte edilen şarj istasyonları akülü sandalye kullanan engelli kardeşlerimizin kullanımına hazır hale getirilmiştir. Rabbimden bu Ramazan-ı Şerif hürmetine asıl engel olan kalplerdeki engelleri kaldırılmasını niyaz ederim" dedi. - KAYSERİ

Develi'de akülü sandalye şarj istasyonlarının montajı tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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