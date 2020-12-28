Develi Belediyesinden 5 bin 500 lavanta fidesi ekimi
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Develi Belediyesinden 5 bin 500 lavanta fidesi ekimi

28.12.2020 14:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:33
Develi Belediyesinden 5 bin 500 lavanta fidesi ekimi

Develi Belediyesinin Develi'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için geçtiğimiz sene Şıhlı Mahallesinde başlattığı lavanta üretimi için bu sene kış döneminde 5.500 lavanta fidesini daha toprakla buluşturdu.

Develi Belediyesinin Develi'deki tarımsal çeşitliliği artırmak ve çiftçilere örneklik teşkil etmesi için geçtiğimiz sene Şıhlı Mahallesinde başlattığı lavanta üretimi için bu sene kış döneminde 5.500 lavanta fidesini daha toprakla buluşturdu.

Geçen sene 10 bin fide dikildiğini bu sene bahar döneminde yine dikim yapılacağını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Bölgemizde örnek bir bahçe oluşturmak adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah iki yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100-150 bin TL'lik katma değer üreteceğini öngörüyoruz. Bu sene de ilk ekimi yaptığımız bahçemizin çiftçilerimize de örneklik teşkil etmesini ve bereketli olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Develi Belediyesinden 5 bin 500 lavanta fidesi ekimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 14:46:54. #1.14#
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