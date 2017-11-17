Develi Belediyesinde Diyabet Günü Farkındalığı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Develi Belediyesi ile Acıbadem Kayseri Hastanesinin işbirliğinde Develi Belediyesi personelinin farkındalığını artırmak için gün boyu etkinlik yürütüldü.



Dahiliye Uzmanı Dr. Zahide Karaca'nın kontrolünde Belediye personelinin tansiyon ve şeker ölçümünün yapıldığı farkındalık gününe Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da katıldı.



Tansiyon ve şeker ölçümü yaptıran Başkan Cabbar "Sağlık konusunda hemşerilerimizi ve personelimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak adına seminerlerimiz ve etkinliklerimiz düzenli periyodlarla devam edecektir" dedi.



Gösterilen ilgiden ve ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini ileten Acıbadem Kayseri Hastanesi personelleri, Develi Belediyesi ile iş birliği kapsamında faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. - KAYSERİ