Develi Belediyesi kardeşinin yanına taşınmak isteyen kadına yardım etti

Kayseri'de Develi ilçesinde yalnız yaşadığı için Tomarza ilçesindeki kardeşinin yanına taşınmak isteyen kadına belediye ekipleri yardım etti.

Kayseri'de Develi ilçesinde yalnız yaşadığı için Tomarza ilçesindeki kardeşinin yanına taşınmak isteyen kadına belediye ekipleri yardım etti.

Develi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Asım Köksal Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma Yılmaz'ın Tomarza ilçesinde ikamete eden kardeşinin yanına taşınmak istediğini duyan Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ekipleri harekete geçirdi.

Yılmaz, belediye ekiplerinin yardımıyla kardeşinin evine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Cabbar, "Bir başına yaşayan teyzemizi bu soğukta mağdur etmemek için ekiplerimizi seferber ederek kardeşinin evine teslim ettik. Zor durumda olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına belediye olarak her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün