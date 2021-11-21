Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3) - Haberler
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Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Haberler | Güncel
Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

14 DEVE DERECEYE GİRDİMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' tamamlandı.

14 DEVE DERECEYE GİRDİ

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Yuntdağı Deve Güreşleri Festivali' tamamlandı. Dereceye giren 14 devenin sahibine kupaları teslim edildi. 120 devenin güreştiği festivalde, dereceye giren 14 devenin sahibine 'Belediye Başkanlık Kupası', 'Jandarma Komutanlığı Kupası', 'Şoförler Odası Başkanlık Kupası', 'Yuntdağı Deveciler Dernek Kupası', 'Federasyon Başkanlık Kupası' kategorileri altında kupaları teslim edildi.

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, -


Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

Develerin altında ezilmekten son anda kurtuldular (3)

Demirören Haber Ajansı / Ersan Erdoğan - Son Dakika Haberleri

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