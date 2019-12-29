29.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 29.12.2019 17:59

Develer Kemalpaşa'da güreşti

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 28'incisi bu yıl düzenlenen Geleneksel Bağyurdu Deve Güreşi Festivali, 128 namlı devenin katılımıyla yapıldı.

28'inci Geleneksel Bağyurdu Deve Güreşi Festivali, Bağyurdu Futbol Sahası'nda yapıldı. Ege Bölgesi'nin çeşitli yerlerinden gelen 128 namlı devenin katıldığı güreşler renkli görüntülere sahne oldu. CHP'li Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'nın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişi güreşleri izledi. Soğuk havaya rağmen traktör römorkları ve kamyonet kasalarında güreşleri izleyenler bir yandan da piknik yaparak o anların keyfini çıkardı. Gün boyu devam eden güreşlerde develer kıyasıya mücadele yaşarken, sahipleri heyecandan adeta yerinde duramadı. Dereceye giren develerin sahiplerine Karakayalı, tarafından plaket verildi.

Kaynak: DHA

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