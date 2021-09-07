DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, 5. İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yanlışa ve zulme karşı ilkesel bir tutum içerisinde olduklarını söyledi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yanlışa ve zulme karşı ilkesel bir tutum içerisinde olduklarını söyledi.

Babacan, Bilkent Otel'de düzenlenen DEVA Partisi 5. İl Başkanları Toplantısı'nda, teşkilatlanma çalışmalarının hızla devam ettiğini aktardı.

İl başkanlıklarının bu çalışmalarının, en asli faktörleri olduğuna dikkati çeken Babacan, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına bakıldığında 51 bin 237 resmi üyesi ile DEVA Partisi, nisan-ağustos aylarında üye sayısını en çok artıran ikinci siyasi parti oldu." ifadesini kullandı.

Seçim maratonunun yaklaştığını, bu nedenle Türkiye'nin her köşesinde teşkilatların hızla hazır hale gelmesi gerektiğini savunan Babacan, merkezinde insan olan kapsayıcı, çoğulcu, eşitlikçi ve özgürlükçü demokrasiyi hedefleyen bir parti olduklarını dile getirdi.

"Biz yanlışa ve zulme karşı ilkesel bir tutum içerisindeyiz" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bugün insanların siyasi görüşleri veya yaşam tarzları nedeniyle haksızlığa maruz kalmasını eleştiriyorsak yarın da başkasının haksızlığa maruz kalmasını engelleyeceğiz. Bizim tutumuz iktidarın veya mağdurun kim olduğundan bağımsız, ilkesel bir tutumdur. Bugün haksızlığa maruz kalan kim varsa onun hakkını savunmaya hazırız ve savunuyoruz. Yarın da kim haksızlığa maruz kalırsa onun hakkını savunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan