DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı

26.11.2020 21:41 | Son Güncelleme: 26.11.2020 21:48

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki parti binası açılışına katıldı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki parti binası açılışına katıldı.

Babacan, partisinin Adıyaman'da düzenlediği il kongresinin ardından Kahta'ya geçti.

Açılışta konuşan Babacan, DEVA Partisi olarak Adıyaman'da ve tüm ilçelerde hızlı bir şekilde örgütleneceklerini söyledi.

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Çok sıkı çalışacaklarını dile getiren Babacan, "Bütün teşkilatımızın bundan sonra sokak sokak, kapı kapı dolaşarak çalışmaları gerekmektedir. Çalışma ve programlarımızı birebir anlatmaları gerekiyor. Yoğun bir çalışma bizi bekliyor. Ülkemiz için hayırlı çalışmaların olmasını Allahtan temenni ederim. Tekrar hayırlı olsun." dedi.

Açılışa, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Münevver Helün Fırat, Kahta İlçe Başkanı Muhammed Şükrü ve partililer katıldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan parti binası açılışına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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