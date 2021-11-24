DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu, Edirne'de partilileriyle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğa Şanlıoğlu Edirne'de ziyaretlerde bulundu.

Şanlıoğlu, İl Başkanı Kerem Arda ile kentteki çeşitli ziyaretlerinin ardından partisinin il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Şanlıoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, saha çalışmaları kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde çalışmalar yapacağını söyledi.

Partilerinin yaklaşık 1.5 yıl önce kurulduğunu anımsatan Şanlıoğlu, "Parti kurulduğunda Türkiye'nin konjonktürü sıkıntılıydı. O gün kurulduğundan beri sıkıntıların aşılmadığını gördük. Hatta daha da derinleştiğine hepimiz şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıoğlu, hukuk, adalet, genç işsizlik, eğitim ve kur sıçramaları ile ilgili sıkıntıların olduğunu ileri sürdü.

Türkiye'de rekor icra takibi olduğunu, ekonomik buhranın ciddi sorunlara yol açacağını öne süren Şanlıoğlu, doğru politikalar geliştirmek için ve özellikle gençlere yönelik çalışmalar yaptıklarını kaydetti.