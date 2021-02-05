Dev oyun firması Activision, Modern Warfare karakteri Mara yüzünden davalık oldu

Actisivion firması bünyesindeki en popüler oyunlardan biri olan Call Of Duty: Modern Warfare, Mara karakteri yüzünden davalık oldu. İddialara göre karakterin bir hikayeden çalındığı söyleniyor. Mara karakterinin özellikleri neler, neden davalık oldu?

Büyük oyun firması Activison telif haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle yargılık oldu. Yazar, fotoğrafçı ve video sanatçısı olan Clayton Haugen, Call Of Duty: Modern Warfare oyununda bulunan Mara karakterinin, kendi yarattığı karakterden izinsiz bir şekilde çalındığı iddiasında bulundu. November Renaissance isimli hikayesinde bulunan Cade Janus karakterinin, çalındığını ve izinsiz bir şekilde oyuna uyarlandığını belirtiyor.

Clayton Haugen, sadece bunlarla yetinilmediğini Cade Janus karakterini tasarlayan makyaj ekibininde elinden alındığını iddiasında. Yazar söylemlerini güçlendirmek adına karakterin bütün kopyalama sürecini mahkemeye sundu. Mara karakteri üzerinden para kazanmaya devam eden Actisivion ise, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak söylenenler, dev oyun firmasının başının ağrıyacağı yönünde.