Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Detroit Pistons - Toronto Raptors maçı hangi kanalda, saat kaçta? merak ediyor.