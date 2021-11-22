Detroit Become Human sistem gereksinimleri 2021! Detroic Become Human sistem gereksinimleri neler?
PlayStation Exclusive oyunu olarak çıkış yapan Detroit Become Human'ın PC'ye çıkış yapması ardından sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Detroit Become Human sistem gereksinimleri neler? Detroit Become Human kaç GB? Detaylar haberimizde…
Detroit: Become Human sizi makinelerin insanlardan daha akıllı olduğu bir yakın geleceğe taşıyor. Şimdiye kadar oluşturulan hikayeler arasında en fazla dallara ayrılanlardan biri olan bu hikayede, vereceğiniz her karar oyunun sonucunu etkileyecek.
Ahlaki ikilemlerle dolu ve android köleleri dünyayı değiştiren devrimcilere dönüştüren zor kararların verildiği bir dünyaya girin. İnsan olmanın ne demek olduğunu dışarıdan bir bakış açısı ile keşfedin ve dünyayı bir makinenin gözlerinden görün.
İddialı bir şekilde dallara ayrılan bir hikayeye siz şekil verin. Kararlarınız sadece üç ana karakterin değil tüm Detroit şehrinin kaderini belirleyecek. Kara, Connor ve Markus'u nasıl kontrol ettiğiniz yaşam veya ölüm anlamına gelebilir. Bu karakterlerden biri en büyük bedeli ödese bile hikaye devam edecek...
Verdiğiniz en küçük bir karar bile hikayenin gidişatını etkileyecek. Hiçbir oyun aynı olmayacak: tamamen farklı bir sonuca ulaşmak için tekrar oynayın.
Detroit: Become Human, çarpıcı grafikler, 4K çözünürlük, 60 fps kare hızı ile sunuluyor. Şimdiye kadarki en eksiksiz Detroit: Become Human deneyimi için hem fare/klavye hem de oyun kolu kontrolleri tamamen entegre edildi.
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- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-2300 @ 2.8 GHz/AMD Ryzen 3 1200 @ 3.1GHz or AMD FX-8350 @ 4.2GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 780/ AMD HD 7950 with 3GB VRAM
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz/AMD Ryzen 3 1300 X @ 3.4 GHz
- Bellek: 12 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060/ AMD Radeon RX 580 with 4GB VRAM
Detroit Become Human'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil minimum 55 GB boş alan gerekmektedir.
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