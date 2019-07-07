Destiny 2'nin Yeni Sezonundaki Ay Temasına İlk Bakış (Video)

Destiny 2'nin geliştiricisi Bungie, oyun konferansı GuardianCon'da Destiny 2'ye gelecek yenilikleri duyurdu. Eylül ayında yayınlanacak Shadowkeep genişletmesi ile birlikte Destiny 2'nin yeni sezonunun Ay temalı olacağını duyuran Bungie, bu yenilikleri gösteren kısa bir trailer da yayınladı.

Shadowkeep genişletmesiyle birlikte oyuna gelecekleri kısaca hatırlayacak olursak oyun, bu genişlemeyle birlikte iki hikâye temasına kavuşacak. Oyunun ana hikâyesi ise Eris Morn ve Ay'da gölgelerin işgaline odaklanmış olarak karşımıza çıkacak.

Oyuncuları uzun bir aradan sonra tekrar Ay'a gönderecek olan Shadowkeep, oyunun ilk versiyonunda yer alan haritaya göre iki kat daha büyük bir harita sunacak. Diğer genişletme paketlerinden bağımsız olarak kullanıcılara sunulacak olan Shadowkeep'i oynayabilmek için farklı bir satın alım yapmanıza gerek olmayacak. Destiny 2'nin Shadowkeep paketi, 17 Eylül'de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Destiny 2'nin Shadowkeep paketi ve yeni sezonuyla ilgili diğer detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Yardım kuruluşlarına destek amaçlı olarak yayıncı Ben "ProfessorBroman" Bowman tarafından düzenlenen GuardianCon, oyunlar hakkında bu tip yeniliklere ev sahipliği yaparken bir yandan da 3,7 milyon dolar bağış toplamayı başardı. Etkinlikten elde edilen gelirler, çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak.