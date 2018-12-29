Destici: Yazıcıoğlu'nun Şehadetiyle İlgili Araştırma Önergesi Çalışmamız Var

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmaların takibinde olduklarını belirterek, "Rahmetli Genel Başkanımız ve beraberindeki arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili hem hukuki hem idari hem de Meclis ayağı yönünden soruşturmaların takibindeyiz. Şu anda hukukçularımızla birlikte zaten bizim araştırma önergesi çalışmalarımız var. Biz hukuki sürecin gidişatına göre lüzum ettiğinde hemen o araştırma önergesini veririz" dedi.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın olağanüstü kongresine katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy ile MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü'nün de katıldığı kongrede konuşan Genel Başkan Destici, TBMM'de AK Parti ve MHP oyları ile reddedilen faili meçhul cinayetlere ilişkin araştırma önergesi ile ilgili kendisi hakkındaki iddialara cevap verdi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin verilen müstakil bir araştırma önergesi bulunmadığını belirten Destici, "Geçtiğimiz günlerde Meclis'te şöyle bir yaygara koparıldı; Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir araştırma önergesi verilmiş CHP tarafından, bu da AK Parti ve MHP oyları ile reddedilmiş. BBP Genel Başkanı da bunu bildiği halde toplantıya katılmamış. Bir kere şunun altını çizeyim; Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet süreci ile ilgili verilmiş müstakil bir araştırma önergesi yok. Verilen, faili meçhul cinayetlerin araştırılması ile ilgili bir önergedir. Hrant Dink'ten Uğur Mumcu'ya, Tahir Elçi'den HDP'lilerin Roboski dediği, kendilerine göre katliam dediği ve devletimizi, milletimizi, askerimizi suçladığı, rahmetli Muhsin başkanın ömrünü bunlarla mücadeleyle geçirdiği ne kadar kişinin ölümü varsa bunların hepsini bir torbaya doldurmuşlar. İçine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismini de yazmışlar. Ama onların üzerinden gittikleri zaman ses getirmeyeceği için, Muhsin Yazıcıoğlu'nun güya şehadet sürecinin araştırılması için soruşturma önergesi verilmiş, bunu da AK Parti ve MHP reddetmiş. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı da katılmamış. Bir kere Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadet sürecini araştırmayla ilgili verilmiş bir soru önergesi ya da araştırma önergesi yok. Müstakilen böyle bir şey yok. Öncelikle bunu bilelim" diye konuştu.

CHP milletvekilleri tarafından verilen araştırma önergesinin Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olmadığını vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Muhsin başkan, 12 Eylül darbesi olduğunda yurt dışına kaçabilirdi. Kendisine bunu teklif edenlere, 'Hayır. Arkadaşlarım burada bedel öderken ben yurt dışına kaçmam' dedi. Daha sonra 7,5 yıl suçsuz yere hapis yattı ve bir gün bile ceza almadı. Ondan sonra yine, 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirsin' dediler. Bütün sol görüşlüler, diğer görüşlüler gittiler. O zaman da tarihi bir cevap vererek, 'Ben çile çekerim, bedel öderim ama devletimi Avrupa kapılarına şikayet etmem' dedi. Dolayısıyla ömrünü devlet, millet, din düşmanlığıyla tüketmiş, ömrünün önemli bir kısmını Avrupa kapılarında Türkiye'yi şikayet ederek geçirenlerle Muhsin Yazıcıoğlu'nu aynı torbanın içine koyanlar utansın. Ona 'Evet' diyenler, onun üstünden istismar yapanlar utansın. O önergeyi verene teşekkür edenler utansın. İttifak kararına teşekkür ediyorlar. Böyle bir şey yok. Bunun üzerinden suistimal yapmak kimsenin haddi değildir. Herkes haddini de hukukunu da bilecek."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazası ile ilgili kendilerinin bir araştırma önergesi çalışması yürüttüklerini açıklayan Destici, şöyle konuştu:

"Biz rahmetli Genel Başkanımız ve beraberindeki arkadaşlarımızın şehadet süreciyle ilgili zaten her daim hem hukuki hem idari hem de Meclis ayağı yönünden zaten soruşturmaların takibindeyiz. Şu anda hukukçularımızla birlikte zaten bizim araştırma önergesi çalışmalarımız var. Biz hukuki sürecin gidişatına göre lüzum ettiğinde hemen o araştırma önergesini veririz. Birileri gibi haber vermeden de değil, gruplarla konuşarak, önceden bilgi vererek bunu yaparız. Bu faili meçhul cinayetlerin araştırılmasıyla ilgili önergeden ne AK Parti'nin ne MHP grubunun, ne de benim haberim yok. Ama biz rahmetli Genel Başkanımızla ilgili bir konu olduğunda, gideriz önce AK Parti grubuyla, sonra MHP grubuyla, sonra CHP grubuyla, sonra İYİ Parti grubuyla görüşürüz ve hepsinin oluruyla birlikte bunu yaparız. Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili Meclis'e bir araştırma önergesi veriliyorsa, o geri dönmeyecek. Onu döndürenler utansın. Bir araştırma önergesi verilirse o oradan çıkacak. Öyle vereceğiz."

- Kocaeli

Kaynak: DHA