Destici: "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz" - Haberler
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Destici: "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)

Destici: Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz

Destici: Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz

Destici: Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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