Destici: "Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesini reddediyoruz"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin salona gelişi
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Parti Genel Merkezinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)