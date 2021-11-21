Destici, partisinin Nazilli Kongresine katıldı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Nazilli İlçe Teşkilatındaki kongreye katılmak için ilçeye geldi. Nazilli İlçe Başkanı Murat Akan ve yönetim kurulu üyeleri kongre öncesi, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ilçe binası önünde karşıladı. Parti binasının açılışının ardından Destici ve beraberindekiler, mehter takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan esnaf ve halka çiçekler dağıtarak Ahmet Şensan Kültür Merkezi'ne yürüdü. Burada konuşan Mustafa Destici, "'Kürt sorununu çözeceğiz' diyorlarsa da bir BBP ve Cumhur İttifakı olarak bunu doğru bulmuyoruz. Herkes istediği dilde konuşup istediği yerde yaşamaktadır. Bu bölgemizde Doğu'dan gelmiş on binlerce insan var. Kuşadası, Fethiye, Antalya'da çalışıyorlar. Kimsenin birbirinden şikayeti yok. Kimsenin birilerini sorun olarak gördüğü yok. Onların da Kürt sorunu diye bir derdi yok. Ama ne hikmetse CHP başta olmak üzere olmayan bir sorunu tekrar ülkenin önüne koyup HDP'yi meşrulaştırarak Anayasa Mahkemesi'nin elinden kurtarmaya çalışıyorlar. Madem sorun var diyorsunuz şunu bir tarif edin. Millet bir görsün bakalım" diye konuştu.

Kültür Merkezindeki programın ardından ilçe binasında yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan Emin Eser, 33 üyenin katıldığı kongrede çoğunluğu alarak BBP Nazilli İlçe Başkanı oldu.