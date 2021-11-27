Destici: "(Müslüme Yağal'ın ölümü) Bunun hak ettiği bir tane ceza vardır, o da ibretialem için ipte sallandırmak olmalıdır" - Haberler
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Destici: "(Müslüme Yağal'ın ölümü) Bunun hak ettiği bir tane ceza vardır, o da ibretialem için ipte sallandırmak olmalıdır"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. (1)

Destici: (Müslüme Yağal'ın ölümü) Bunun hak ettiği bir tane ceza vardır, o da ibretialem için ipte sallandırmak olmalıdır

Destici: (Müslüme Yağal'ın ölümü) Bunun hak ettiği bir tane ceza vardır, o da ibretialem için ipte sallandırmak olmalıdır

Destici: (Müslüme Yağal'ın ölümü) Bunun hak ettiği bir tane ceza vardır, o da ibretialem için ipte sallandırmak olmalıdır

AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri

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