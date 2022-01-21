Destici'den "Kuzu kestiriyorum" sözleriyle ilgili bir açıklama daha: Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse kabul etmem

Katıldığı bir televizyon programında "Kasaptan et almıyorum, kuzu kestiriyorum" sözlerine ilişkin bir açıklama yapan BBP lideri Mustafa Destici, "Yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum. Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem" dedi.

Toplu hayvan kestirerek tasarruf yaptığı yönündeki açıklamaları kamuoyunun gündemine oturan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili dikkat çeken bir çıkışa daha imza attı.

"ANADOLU BUNU BİLİR"

Dün gece Habertürk televizyonunda canlı yayın konuğu olan Destici, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Biz kalabalık bir aileyiz. Ben köylü çocuğuyum, hala çiftçilik yapıyorum. Kendi yediğimiz elmayı, peyniri kendimiz yapıyoruz. Ekmeğimizi, buğdayımızı kendimiz yetiştiriyoruz. Benim fazla zamanım olmuyor ama boş zamanlarımı orada değerlendiriyorum. Etle ilgili kendi hayatımı anlattım. Anne, baba, 9 kardeş, 7 gelin, 25 torun kalabalık aileyiz. 10 haneye ayrı ayrı yerinden alıyorsunuz, kendiniz üretiyorsunuz. Daha ucuza mal edersiniz. Ben bunu anlatmak istedim. Anadolu bunu bilir. Kışa girerken aileler kışlık etlik keserler ve o kışı çıkarırlar." ifadelerini kullandı.

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"BUNLAR İYİ NİYETLİ ELEŞTİRİLER DEĞİL"

Açıklamasının devamında kendisini eleştirenlere seslenen Destici, "Yanlış anlayarak yorum yapanlara bir şey demiyorum. Gay'lerle yılbaşı kutlayanlar beni eleştirirse bunu kabul etmem. Bunlar iyi niyetli eleştiriler değil. Doğru bulmuyorum. Biz de tabii siyasetçiler olarak lafın nereye gideceğini bilerek konuşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

DESTİCİ NE DEMİŞTİ?

Destici, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Etimi kendi köyümde kestirip alıyorum, sütümü oradan alıyorum. Tasarrufa dikkat ediyorum. Kasaba gidip 100 lira verip et almıyorum. Kuzuyu ya da toplu bir hayvanı kestiriyorum, oradan parçalayıp alıyorum. Buna kadar dikkat ediyorum ama herkes bu imkanda bulunamayabilir."

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