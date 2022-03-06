Destici: "BBP olarak, Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız"
AA, Alican Ocak - Güncel
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin toplantının yapılacağı salona gelmesi BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 'Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda kapanış konuşması yaptı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin toplantının yapılacağı salona gelmesi
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin konuşması ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 'Genişletilmiş Divan Toplantısı'nda kapanış konuşması yaptı. (1)