Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı
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Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı

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Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı

Sosyal medyada Hakan Tek isimli bir kişi, lüks araçlarla ve deste deste paralarla yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Bu olayın ardından Tek, "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alınmış ve EGM tarafından Cumhurbaşkanlığı çalışanı olmadığı açıklanmıştı. Hakan Tek'in Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi çalışanı olduğu ve asgari ücretin biraz üzerinde maaş aldığı öne sürüldü.

Elinde para desteleriyle kaydettiği video sosyal medyada gündem yaratan Hakan Tek isimli bir kişi ile ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü, şahsın "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Görüntülerdeki şahsın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın koruması olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirten Emniyet, şahsın Cumhurbaşkanlığı'nda herhangi bir görevinin de bulunmadığını kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından Hakan Tek'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre; Tek'in Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücretin biraz üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

"BİRİMİMİZDE ÇALIŞAN PERSONEL"

Hakan Tek'in Kültür ve Sosyal İşlerde afiş, kitap gibi işlerde çalıştığını belirten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır belediyemizde çalışan Hakan Tek, son 3 yıldır da birimimizde çalışan 150 personelden birisi. Hakan Tek son 12 aydır birimimizde afiş, kitap vb. işler yapıyor. Bundan 1,5 yıl önce de yine dairemizde kitap ve afiş gibi malzemelerin dağıtımını belediyemize ait araçla gerçekleştiriyordu. Maaşı asgari ücretin birazcık üstünde" dedi.

"PARA VİDEOLARI BAŞKASINA AİT"

Hakan Tek'in sosyal medyada paylaştığı videolarla ilgili de konuşan Özgöncü, "Hakan'ın videoları sosyal medyada paylaşılınca emniyet tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendim. Emniyette verdiği ifadeye ilişkin bazı bilgiler edindim. Hakan 2020 yılında 60 günlüğüne izne ayrılmıştı. O süreçte telefoncu bir arkadaşına yardıma gidiyormuş, o lüks araçlarla ilgili çektiği videolardaki araçlar arkadaşına ait. Ayrıca para videoları da başkasına ait. Başkasına ait videoları sosyal medya hesabından paylaşmış" açıklamasında bulundu.

Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 20:56:54. #1.16#
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