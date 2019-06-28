1995 - 1997 Yılları arasında Cem Karaca, Turhan Yükseler, Koral Sarıtaş, Melih Kibar, Garo Mafyan, Selim Çaldıran, Galip Kayhan, Selçuk Tekay, Nino Varon gibi ustalardan hem müziği, hem de müziğin mutfağını öğrenerek, çok büyük bir tecrübe ve bilgi sahibi olan Destan 1997 yılında yayınladığı ilk albümü ile listeleri alt üst etti ve Gür Akad, Cemil Özeren ve Volkan Şanda gibi değerli müzisyenlerin de farklı Destan albümlerine katılımıyla bugüne kadar 4 tane albüm yayınladı.

Ayrıca bu albümlere Cahit Berkay, Turhan Yükseler, Erkan Oğur, Cudi Koyuncu, Gültekin Kaçar, Yavuz Çetin, Hüsnü Şenlendirici, Ercan Irmak, Çetin Akdeniz gibi usta ve seçkin müzik adamları da eşlik etti.

Birçok ödülün sahibi ve sayısız konserler veren Destan çok iyi dostu Cemil Özeren'in vefatı ile müziğe bir süre ara verdi.

Bu uzun aranın ardından Destan'ın yayınlayacağı yeni şarkısı Ölsem De Kurtulsam'ın sözü ve müziği başarılı müzisyen Erhan Güleryüz'e ait.

Şarkının düzenlemesinde ise Kaya Sevinç ve Barbaros Ali Kaynak imzası bulunmakta.

Klibin yönetmen koltuğunda ise Hüseyin Biçe ve Ulaş Zeybek bulunuyor.

Destan-Ölsem De Kurtulsam 28 Haziran'da SMM etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında! Şarkının klibi ise Sony Music Türkiye YouTube Kanalında!

Kaynak: Bültenler