Destan dizisi nerede çekiliyor? ATV Destan hangi şehirde çekildi? Destan dizisi çekim mekanı nerede?

Destan Dizisi nerede çekiliyor? ATV Destan hangi şehirde çekildi? sorularının yanıtı merak ediliyor. Merakla beklenen Destan dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak. Aksiyon dolu tanıtımlarıyla dikkat çeken Destan dizisi merak konusu oldu. Destan nerede çekiliyor?

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bu akşam ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak Destan dizisi İstanbul Beykoz Riva'da çekiliyor. Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı.

Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

Oyuncular uzmanlardan kurulu Bozdağ Film Ekibi'nden aksiyon, at binme, ok ve kılıç eğitimleri aldı. Binicilik eğitimleri Bozdağ Film tesislerinde özel olarak yetiştirilmiş atlarla verildi. Dizinin çekimlerinde kullanılmak üzere Bozdağ Film Platosu'nda yer alan atölyelerde döneme ait 5.300 adet aksesuvar, eşya, kılıç, mızrak, kalkan ve obje üretildi. Oyuncular icin 125 adet kostüm dikilirken, yardımcı ve diğer oyuncular için toplam 8.115 parça kostüm hazırlandı. 'Destan' dizisi kamera arkası ekibi 235 kişiden oluşuyor.

DESTAN İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

DESTAN OYUNCULARI KİMLER?

Ebru Şahin - Destan

- Destan Edip Tepeli - Batuga

Salim Bayraktar - Alpagu Han

Deniz Barut - Ulu Ece

Teoman Kumbaracıbaşı - Balamir beg

Kanbolat Görkem Arslan - Saltuk Beg

DESTAN DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı yeni yapımı olan Bozdağ Film imzalı 'Destan' dizisinin ilk tanıtımı nefesleri kesti! Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.Yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine giren Destan, yüzbinlerce yorum ve yoğun övgü aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı; senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Selim Bayraktar ve Edip Tepeli üstleniyor.

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