Derya Şensoy'a annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoy'dan sürpriz
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Derya Şensoy'a annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoy'dan sürpriz

09.02.2021 07:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 07:51
Derya Şensoy'a annesi Derya Baykal ve ablası Ferhan Şensoy'dan sürpriz

İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAMDerya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy'un 31'inci yaşını evde pasta keserek kutladı.

İYİ Kİ DOĞDUN SARI KAFAM

Derya Baykal, kendisi gibi oyuncu olan kızı Derya Şensoy'un 31'inci yaşını evde pasta keserek kutladı. Baykal, Instagram'da "anne ve kızları" etiketiyle paylaştığı fotoğrafın altına şöyle yazdı: "Çok mutlu şahane yaşların olsun canım kızım." Müjgan Ferhan Şensoy da kardeşinin çocukluk fotoğraflarını "İyi ki doğdun sarı kafam, seni çok ama çok seviyorum" mesajıyla yayınladı.

BOL KAHKAHALI YAŞLAR

Derya Şensoy ise pastasının mumlarını üflerken tuttuğu dileklerden bahsetti: "Bir yas¸ daha aldım. Sevdiklerimle olabilmemin, kendimin ve hayatın kıymetini bilmemin gülümsemesi yüzümde. Uzunca dilekler tuttum pastamı üflerken. Önce kendim için tabii, sonra da sevdiklerimle yan yana, bol kahkahalı, sağlıklı, huzurlu yaşlar, yıllar geçirmek için."

Kaynak: Hürriyet

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