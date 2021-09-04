Derya Şensoy'dan babası için duygusal paylaşım

Uzun zamandır İstanbul Tıp Fakültesi'nde tedavi gören usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, 31 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti. Kalp damar hastalıkları ve solunum yetmezliği nedeniyle 70 yaşında vefat eden Şensoy'u kızı Derya Şensoy, Instagram'dan duygusal paylaşımla andı

Derya Şensoy, 70 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu babası Ferhan Şensoy'u Instagram'da andı. Ablası Ferhan Şensoy ve babası Ferhan Şensoy'la sarılırken çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaşan Derya Şensoy, "Meddahınız gidiyor, bir gün gene gelecek. Güldürdüm gidiyorum..."Sen o kadar güzel yazmışsın ki, utanıyor gene kalem kağıda değmeye... Güle güle aklım, ışığım, kalbim babam" diye yazdı.

Kaynak: Snob Magazin