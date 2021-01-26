Derviş Yıldırım kimdir? Derviş Yıldırım neden öldü?

Milli Görüş camiasının büyüklerinden Derviş Yıldırım camide namaz kıldığı esnada vefat etti. Vefat haberi sonrası Derviş Yıldırım kimdir ve Derviş Yıldırım neden öldü gibi soruların yanıtları merak edildi.