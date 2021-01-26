Derviş Yıldırım kimdir? Derviş Yıldırım neden öldü?
Milli Görüş camiasının büyüklerinden Derviş Yıldırım camide namaz kıldığı esnada vefat etti. Vefat haberi sonrası Derviş Yıldırım kimdir ve Derviş Yıldırım neden öldü gibi soruların yanıtları merak edildi.
Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada vefat etti. Üzücü gelişme sonrası Derviş Yıldırım kimdir, Derviş Yıldırım neden öldü, sorularının yanıtları araştırıldı.
DERVİŞ YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?
Bayburtlu Derviş Yıldırım, Saadet Partisi'nin merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarındandır.
Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti. RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.
DERVİŞ YILDIRIM NEDEN ÖLDÜ?
Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.