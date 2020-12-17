Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza
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Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza

17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:39
Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza

TOKAT'ın Zile ilçesinde, dernek binasında kumar oynayan, dernek yöneticisi S.A. ve üyelerin de aralarında bulunduğu 8 kişiye 38 bin 54 lira ceza kesildi.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, dernek binasında kumar oynayan, dernek yöneticisi S.A. ve üyelerin de aralarında bulunduğu 8 kişiye 38 bin 54 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dutlupınar Mahallesi Musevit Sokak'taki Zile Çiftçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde kumar oynatıldığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün gece saatlerinde dernek binasına baskın düzenledi. Kumar oynadığı tespit edilen dernek yöneticisi S.A. ve üyelerin de aralarında olduğu 8 kişi yakalandı. Dernek yöneticisi dahil 9 kişiye, 'sokağa çıkma kısıtlamasının ihlali', 'kumar oynama', 'dernekte içki sunumu' ve 'kapalı alanda tütün kullanımı'ndan toplam 38 bin 54 lira ceza uygulandı. 'Kumar oynamaya yer sağlamak'tan da dernek yönetici S.A. hakkında adli soruşturma başlatıldı.


Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza
Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza
Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza
Dernekte kumar oynayan yönetici dahil 9 kişiye 38 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Erkan İÇEN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 14:09:34. #1.15#
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