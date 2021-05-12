Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
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Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza

Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 31 bin lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapalı olması gereken dernek lokalinde kumar oynarken yakalanan 12 kişiye 31 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir dernek lokalinde kumar oynandığı ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. Operasyonda lokalde kumar oynayan 12 kişi yakalandı. Bu kişilere  kumar oynadıkları, kısıtlama ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 31 bin lira ceza uygulandı.

 


- Tekirdağ
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza
Dernekte kumar oynayan 12 kişiye 31 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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