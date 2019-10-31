Dermoid kist nedir? Dermoid kist belirtileri neler?

31.10.2019 16:04

Dermoid kist neden oluşur? Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında yurt dışında dünyaevine girmişlerdi. Çift kısa süre önce oğulları Efehan'ı kucaklarına aldılar. 2. Sayfa programında yer alan habere göre ünlü isimlerin oğullarının başında yer alan dermoid kist nedeniyle operasyon geçirdi. Olayın ardından kullanıcılar Dermoid kist nedir, neden oluşur merak ediyor.

DERMOİD KİST NEDİR?

Sıkça görülen dermoid kist, iyi huylu ve küçük boyutlu bir kist türüdür. Genellikle 2 cm, 3 cm veya 30 cm boyutlarında olan kistin erken teşhisi önemlidir. İçerisinde yağ bezesi, saç, kıl, tırnak veya sinir dokuları gibi garip unsurlar bulunabildiği gibi yoğun şekilde sarı bir sıvı da yer alabilir.

DERMOİD KİST BELİRTİLERİ

Dermoid kistin belirtileri kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Ancak genellikle karşılaşılan belirtiler şöyle: idrar yapma zorluğu, şiddetli adet sancısı, kusma ve mide bulantısı, cinsel ilişki sırasında ağrı, istemsiz kilo alımı, vajinadan kan gelmesi gösterilebilir.

DERMOİD KİSTLER KANSERE DÖNÜŞÜR MÜ?

Dermoid kistlerin, kanserleşmesi son derece nadirdir ve sıklıkla 40-45 yaş sonrası görülür. Literatürde sıklığı binde 2 ile %2 arasında değişir. Tüm kötü huylu germ hücreli over tümörleri içinde dermoid kistlerden kaynaklanan kanserler %2.9'dur.

DERMOİD KİSTLER NEDEN OLUŞUR?

Vücudun her bölgesinde rastlanabilecek kitlerdir. Sıklıkla kuyruk sokumu alanında görülen dermoid kistlerin oluşumunu genel olarak tetikleyen şey yumurtalıklarda bulunan hücrelerdir. Bu hücreler yumurtlama dönemlerinde yumurta üretimi sırasında görev alırlar. Fakat dermoid kistlerin oluşmasına olan etkileri sadece yumurta döneminde değil sürekli olarak aktif halde çalışmaya başlamalarından sonradır. Ancak bu durum hala tıp dünyasında çözülebilmiş değildir.