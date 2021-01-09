Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim? Derinlerdeki Dehşet konusu, oyuncuları ve Derinlerdeki Dehşet özeti!
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Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim? Derinlerdeki Dehşet konusu, oyuncuları ve Derinlerdeki Dehşet özeti!

09.01.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.01.2021 11:17
Derinlerdeki Dehşet filmi oyuncuları kim? Derinlerdeki Dehşet konusu, oyuncuları ve Derinlerdeki Dehşet özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Derinlerdeki Dehşet filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Derinlerdeki Dehşet konusu, özeti ve Derinlerdeki Dehşet oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Derinlerdeki Dehşet filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Derinlerdeki Dehşet filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Derinlerdeki Dehşet filmini izleyecek olanların merak ettiği Derinlerdeki Dehşet konusu nedir, Derinlerdeki Dehşet oyuncuları kimler ve Derinlerdeki Dehşet özeti gibi konuları inceliyoruz.

DERİNLERDEKİ DEHŞET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Uluslararası bir deniz altı gözlem programının parçası olan derin deniz sualtısı, soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratık tarafından saldırıya uğrar. Hasar gören denizaltı, mürettebatı içeride kapana kısılmış bir halde, Pasifik Okyanusu'nun en derin yerinde durmaktadır. Vizyoner Çin okyanus bilimcisi, kızı Suyin'in gönülsüzlüğüne rağmen, mürettebatı kurtarması için uzman derin deniz kurtarma dalgıcı Jonas Taylor'ı tutar. Taylor sualtının çevresinde süzülen bu canavarla daha önce de karşılaşmıştır; tarih öncesinden kalan ve iki buçuk milyar yıl önce soyunun tükendiği zannedilen, 23 metrelik bir Megalodon. Taylor aşağıda sıkışıp kalmış herkesi kurtarmak için kendi hayatını riske atmalı, korkularıyla yüzleşmeli ve dünyanın en tehlikeli yırtıcısının karşısına çıkmalıdır...

DERİNLERDEKİ DEHŞET OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Jon Turteltaub

Oyuncular: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose, Winston Chao

Tür: Aksiyon, Korku, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2018 (113 dk)

Vizyon Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma

Senaryo: Steve Alten , Dean Georgaris

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