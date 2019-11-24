Derinkuyu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
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Derinkuyu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

Derinkuyu ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

24.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:20
Derinkuyu'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.


Zeliha Ekmekçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonundaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Milli Eğitim İlçe Müdürü Yücel Irmak, programdaki konuşmasında, tüm öğretmenlerin gününü tebrik ederek, terör saldırılarında şehit olan öğretmenlere rahmet diledi.


Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu etkinlikte, "Ben öğretmen olmak istiyorum" piyesi sahnelendi.


Etkinliğe, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy ile daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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