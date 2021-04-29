Derinkuyu'da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
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Derinkuyu'da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı

Derinkuyu'da 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı.

Alınan bilgilere göre, JASAT ekipleri tarafından silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan H.Ç. Derinkuyu ilçesinde yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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