Derikli kadınlardan, 'Rüzgarı hisset' bisiklet turu

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde 3 çocuk annesi Sevdet Baki (38), soğuk havalara rağmen 'Rüzgarı hisset' organizasyonu ile hafta sonları kırsal mahallelere bisiklet turları gerçekleştiriyor.

Bisiklet tutkunu Sevdet Baki, Derik ilçesinde 75'in üzerinde kadına bisiklet sürmeyi öğretti. Yoğun talep üzerine Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nü (DEBİDOSK) kurarak, başkan olan Sevdet Baki, soğuk havalara rağmen 'Rüzgarı hisset' organizasyonu ile hafta sonları kırsal mahallelere bisiklet turları gerçekleştiriyor. Baki, yaz-kış demeden her hafta sonu yapılan etkinliğe kadınlar kadar erkeklerin de katılım gerçekleştirdiğini söyledi.