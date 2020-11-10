Derik'te sağanak ve dolu, caddeleri suyla doldurdu

MARDİN'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından caddeler su altında kaldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından caddeler su altında kaldı.

Derik ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak su altında kalırken, vatandaşlar iş yerlerine ve apartmanlara sığındı. Çarşı merkezindeki esnaf da iş yerlerini su basmaması için kendilerince önlem aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah KARAKAŞ