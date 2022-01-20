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Derik'te 5 kardeş sobadan zehirlendi

Derik'te 5 kardeş sobadan zehirlendi
Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Derik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşları 2 ile 11 arasında değişen 5 kardeş, hastanede tedaviye alındı.

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşları 2 ile 11 arasında değişen 5 kardeş, hastanede tedaviye alındı.

Derik ilçesinin kırsal Çukursu Mahallesi'nde oturan Sıtkı Çelik (45), sabah saatlerinde çocuklarının bulunduğu odayı ısıtmak için odun sobasını yakıp, işlerini görmek için evden çıktı. Rüzgarın etkisiyle sobadan sızan duman içeriyi kapladı. Bir süre sonra eve dönen Sıtkı Çelik, odaya duman dolduğunu, çocukları Zeynep (11), Ömer (10), Emir (8), İremsu (4) ve Halide'nin (2) baygın halde yattığını gördü.Sıtkı Çelik'in ihbarı üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 çocuk yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Derik'te 5 kardeş sobadan zehirlendi

Derik'te 5 kardeş sobadan zehirlendi

Derik'te 5 kardeş sobadan zehirlendi

Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Son Dakika Haberleri

Derik, Güncel, Haber

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