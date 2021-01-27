Dergah ne demek? TDK Dergah anlamı! Sözlükte Dergah ne anlama gelir?
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Dergah ne demek? TDK Dergah anlamı! Sözlükte Dergah ne anlama gelir?

27.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:01
Dergah ne demek? TDK Dergah anlamı! Sözlükte Dergah ne anlama gelir?

Günlük yaşamda kullanılan, sosyal hayatta çoğu insanın anlamını bilmediği Dergah kelimesi Farsça'dan gelmiştir. Dergah ne demek? TDK Dergah anlamı! Sözlükte Dergah ne anlama gelir?

Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi anlamları olan Dergah, farsça kökenlidir. Dergah ne demek? TDK Dergah anlamı! Sözlükte Dergah ne anlama gelir? Dergah kökeni nedir, ne anlama gelir? Dergah sözlük, TDK anlamı!

DERGAH NE DEMEK?

Dergah diğer anlamlar ile Tekke olarak adlandırılan tarikat üyelerinin ibadet ve tören yaptıkları yapılara denir. Türkiye'de yaşayan Müslümanların kullandığı, Türkmen Alevî-Bektâşîlerin Cem Evi, yani Mescid'in yanı sıra dergâh, âsitane sözcükleri olarak kullanılmıştır.

SÖZLÜKTE DERGAH NE ANLAMA GELİR?

Farsça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

DERGAH TDK

Günlük yaşamda duyduğumuz ve anlamını bilmediğimiz Dergah ne anlama gelir. TDK'ya göre Dragah;

Tekke

- Huzur, kat anlamlarına gelir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 15:01:25. #1.15#
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