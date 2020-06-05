Dereye uçan minibüste genç yaşta hayatını kaybetti
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Dereye uçan minibüste genç yaşta hayatını kaybetti

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde dereye uçan minibüsün içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Dereye uçan minibüste genç yaşta hayatını kaybetti
05.06.2020 17:34 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:37

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde dereye uçan minibüsün içinde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovanlı mahallesinde Ömer Gelleci (20) yönetimindeki 52 ER 383 plakalı minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İskefiye deresine yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından minibüs içerisinde bulunanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede minibüs içerisinde bulunan sürücü Ömer Gelleci ve beraberindeki Yusuf Yavuz (20), Murat Kotbaş (18) ve Mehmet Kotbaş'ı (17) bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, yaralılardan 20 yaşındaki Yusuf Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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