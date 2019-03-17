Dereye Düşen Küçük Hediye'yi Arama Çalışmaları Sürüyor (2)

BABASI: DAHA ÖNCE DE 3 KİŞİ DÜŞTÜ

Mersin'de, dereye düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ın babası Mehmet Orman, arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kanalın üzerinin 3 senedir açık olduğunu dile getiren 8 çocuk babası Mehmet Orman, "Okulun dibinde kanalın üzeri açık. Çocuklar orada oynarken dereye düşmüş ikisi de. Birisini kurtardık, birisi daha kurtarılmadı. 3 senedir kanalın üzeri açık. Okul müdür rica etmiş 10-15 sefer. Daha hala aynı. Çocuk parkı orası. Parkta oynarken kanala düşmüşler. Aynı zamanda okulun hemen bitişiği. Küçük düşünce büyük de onu kurtarmak için kendini atıyor ama kurtaramıyor. Büyük kızımı vatandaşlar çıkarmış. Ben saat 18.00 civarında duydum. Geldiğimde zaten iş işten geçmişti. Arama çalışmaları sıkı olma daha iyi olur, seviniriz. Yetkililer yapacağını yapmış. 3 senedir kanalın üzerini açık bırakmak olmaz. Akşam yatarken rahat vicdanla yatıyorlarsa ne mutlu onlara. Hastaneden çıkan kızımın sağlığı iyi" dedi.

12 yaşındaki Bahar'ı kurtaran Reşit Bakır ise "Evde oturuyordum, çocukların sesini duyunca dikkatimi çekti. Dereden tarafa bakınca suyun üzerinde 2 tane el gördüm. O zaman anladım ki çocuk düştü. Koşarak buraya geldim ve önünü kesmeye çalıştım. Çocuk demirden tutmuştu, elinden tuttum çıkardım, 'Kardeşim gitti' deyince çocuğu bıraktım aşağı koştum ama birşey göremedim" diye konuştu. Bakır, daha önce kanala 3 kişinin düştüğünü de sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA