ŞALPAZARI, TRABZON (İHA) - Dereye düşen kedi kepçe yardımıyla kurtarıldı

TRABZON Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde dere kenarında mahsur kalan kedi azgın sulardan kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesindeki Ağasar deresinin kenarında mahsur kalan kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu belediye ekiplerine bildirdi. Derenin kenarında çaresiz bir şekilde bekleyen kediyi kurtarmak için Şalpazarı Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı. İş makinesi ile dereye giren belediye ekiplerinden bir görevi kediyi kurtarmak için uzatılan kepçeye bindi. Kayalık üzerine sığınan kediyi ulaşan belediye görevlisi yavru kediyi kucağına aldı. Kurtarılan yavru kedi veteriner hekim tarafından yapılan kontrolün ardından tekrar sokağa bırakıldı.