Dereye Düşen hayvanları itfaiye kurtardı
Samsun'un Bafra ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde dereye düşen 4 büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Şehhören Mahallesi'nde hayvanlarını otlamaya götüren Mehmet Zengin, bazılarının dereye düştüğünü gördü.
Haber verilmesi üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla hayvanları sudan çıkardı.
Kaynak: AA
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