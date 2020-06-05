Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
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Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
05.06.2020 14:22 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:25

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dereye düşen çocuk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, ilçe merkezinden geçen ve ilçeyle aynı adı taşıyan Bahçesaray Deresi'nde meydana geldi. Dengesini kaybederek dereye düşen Ali Açıkgöz (8) isimli çocuk, vatandaşların ve bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bahçesaray Grup Amirliği ekiplerince bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, kaldırıldığı Bahçesaray Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - VAN

Kaynak: İHA

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