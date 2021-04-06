Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu
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Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu

İnegöl'de derelerin taşıması sonucu bir çok kırsal mahallede yollarda göçükler meydana geldi.

İnegöl'de derelerin taşıması sonucu bir çok kırsal mahallede yollarda göçükler meydana geldi. Ekipler göçüklerin meydana geldiği yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.

2 gün etkili olan yağmur sonrası İnegöl'de bir çok derede su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesiyle birlikte dereler taşma noktasına geldi. Suların köprülerin üst seviyesine çıkmasıyla bazı kırsal mahalllerde toprak kayması sonucu yollarda göçükler meydana geldi. Mahalle halkının ihbar etmesiyle bölgeye gelen Buski ve İnegöl Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Toprak kayması sonucu kırsal mahallerde bir çok arazi sular altında kalarak zarar gördü. - BURSA

Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu
Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu
Dereler taştı, yollarda toprak kayması oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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