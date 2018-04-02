Dereceye Giren Öğrencilere Ödül

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan Köyü İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen Masa Tenisi turnuvasında dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

Karbasan İlk ve Ortaokulu'nda Masa Tenisi Turnuvası sonunda dereceye giren kız ve erkek öğrenciler için madalya ve kupa töreni düzenlendi. Törende başarılı öğrencileri tebrik eden Okul Müdürü İsmail Tunçay, bu tür turnuva düzenlemekteki amaçlarının öğrencilerin ders dışı etkinliklerde sosyal ve sportif anlamda etkinliklere katılım göstererek daha güzel bir hayat tarzı edinmelerine imkan sağlamak olduğunu söyledi.(MA-EFE) - KÜTAHYA