Dere Yatakları MASKİ ile Güvenli Hale Geliyor

AHMETLİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yataklarında yaşanabilecek olası taşkınlara karşı önlem almaya devam ediyor. Bu kapsamda Ahmetli ilçesine bağlı Gökkaya Mahallesinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında yağışlı havalarda taşkın yaşanan ve yol geçişini engelleyen iki farklı noktada kutu menfez montajı yapıldı. Mahalle sakinleri yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

"Büyük bir sıkıntıdan kurtulduk"

Gökkaya Mahalle Muhtarı Kadir Türker, "Mahallemiz sınırları içerisinden geçen deremizin iki farklı noktasında yürütülen çalışmalardan çok memnunuz. Özellikle kış aylarında yaşadığımız sıkıntılara MASKİ ekiplerince son verildi. Gerek mahallemize gerekse Manisa'mıza yaptığı hizmetlerle takdir toplayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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