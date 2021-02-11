Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
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Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular

11.02.2021 18:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:15
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçen minibüs, akıntıya kapılarak sürüklendi. Sürücü ve bir yolcu ise kayalıklara çarparak, duran minibüsten son anda atlayarak kurtuldu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde, Y.A. yönetimindeki 16 CDM 66 plakalı minibüs, dere suyunun az olduğu dönemlerde araçların da geçiş sağladığı beton köprüden karşıya geçmek için hareket etti. Ancak minibüs, bir süre ilerledikten sonra şiddetini artıran suya kapıldı. Sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, minibüsten son anda atlayarak, suya kapılmaktan kurtuldu. Minibüs ise derenin döküldüğü kısımdaki kayalıklara çarparak,durdu. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular
Dere üzerindeki köprüden geçerken akıntıya kapılan minibüsten son anda kurtuldular

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KESKİN

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