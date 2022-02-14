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Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dere kenarında eşyaları bulunan ve 8 gündür kendisinden haber alınamayan Bayram Öztürk için arama çalışmaları devam ediyor.

Kendisinden 8 gündür haber alınamayan Bayram Öztürk için ekipler arama çalışmalarını 5'inci günde de dere içerisinde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri kayıp olan şahsı didik didik arıyor. Serdivan ilçesi Çark Deresi'nde aramaları sürdüren ekipler şuana kadar henüz bir bulguya rastlayamazken, çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. - SAKARYA

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

Dere kenarında eşyaları bulunmuştu, arama çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bayram Öztürk, Sakarya, 3. Sayfa, Haberler

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