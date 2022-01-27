Derde Çareler sözleri! Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Burak King'in yeni şarkısı Derde Çareler 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 500 bin izlenme ve 15 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? İşte bilgiler...
Burak King - Derde Çareler şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BURAK KİNG - DERDE ÇARELER ŞARKI SÖZLERİ
Birine diyemiyorum gel inadına geberiyorum
Her gelen bi' yolunu bulur bilemem
Nasıl beceriyorum
***
Gel dese gidemiyorum tıkalı yolum
Beni sakın arama
Diyemiyorum, diyorlar olur arada
Bilemiyorum, denemiyorum daha da
***
Çok vuruldum çok sırtımdan
Efelendim de duruldum
Neler kaybetmişim hırsımdan
En sonunda ben kayboldum
***
Aramazsan bulamazsın
***
Derde çareler bulamazsın
Bir teselli versem de duramazsın
Bin versem de dayanamazsın
Hadi yoluna
***
Derde çareler bulamazsın
Bir teselli versem de duramazsın
Bin versem de dayanamazsın
Hadi yoluna
***
Birine diyemiyorum gel inadına geberiyorum
Her gelen bi' yolunu bulur bilemem
Nasıl beceriyorum
***
Gel dese gidemiyorum tıkalı yolum
Beni sakın arama
Diyemiyorum, diyorlar olur arada
Bilemiyorum, denemiyorum daha da
***
Çok vuruldum çok sırtımdan
Efelendim de duruldum
Neler kaybetmişim hırsımdan
En sonunda ben kayboldum
***
Aramazsan bulamazsın
***
Derde çareler bulamazsın
Bir teselli versem de duramazsın
Bin versem de dayanamazsın
Hadi yoluna
***
Derde çareler bulamazsın
Bir teselli versem de duramazsın
Bin versem de dayanamazsın
Hadi yoluna
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkının sözleri Burak King'e aittir. Diğer bilgiler şöyle:
Söz: Burak King
Müzik: Burak King, Ceydar
Produced by: Ceydar Music
Yönetmen: Buğra Karaçam