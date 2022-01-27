Derde Çareler sözleri! Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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Derde Çareler sözleri! Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Derde Çareler sözleri! Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Burak King'in yeni şarkısı Derde Çareler 21 Ocak 2022 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 500 bin izlenme ve 15 bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Burak King - Derde Çareler şarkı sözleri nelerdir? İşte bilgiler...

Burak King - Derde Çareler şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

BURAK KİNG - DERDE ÇARELER ŞARKI SÖZLERİ

Birine diyemiyorum gel inadına geberiyorum

Her gelen bi' yolunu bulur bilemem

Nasıl beceriyorum

***

Gel dese gidemiyorum tıkalı yolum

Beni sakın arama

Diyemiyorum, diyorlar olur arada

Bilemiyorum, denemiyorum daha da

***

Çok vuruldum çok sırtımdan

Efelendim de duruldum

Neler kaybetmişim hırsımdan

En sonunda ben kayboldum

***

Aramazsan bulamazsın

***

Derde çareler bulamazsın

Bir teselli versem de duramazsın

Bin versem de dayanamazsın

Hadi yoluna

***

Derde çareler bulamazsın

Bir teselli versem de duramazsın

Bin versem de dayanamazsın

Hadi yoluna

***

Birine diyemiyorum gel inadına geberiyorum

Her gelen bi' yolunu bulur bilemem

Nasıl beceriyorum

***

Gel dese gidemiyorum tıkalı yolum

Beni sakın arama

Diyemiyorum, diyorlar olur arada

Bilemiyorum, denemiyorum daha da

***

Çok vuruldum çok sırtımdan

Efelendim de duruldum

Neler kaybetmişim hırsımdan

En sonunda ben kayboldum

***

Aramazsan bulamazsın

***

Derde çareler bulamazsın

Bir teselli versem de duramazsın

Bin versem de dayanamazsın

Hadi yoluna

***

Derde çareler bulamazsın

Bir teselli versem de duramazsın

Bin versem de dayanamazsın

Hadi yoluna

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkının sözleri Burak King'e aittir. Diğer bilgiler şöyle:

Söz: Burak King

Müzik: Burak King, Ceydar

Produced by: Ceydar Music

Yönetmen: Buğra Karaçam

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