Depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi (1)
24.01.2021 15:24 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:31
Elazığ Merkez Çatalçeşme Konutları (drone) Elazığ Merkez Güneş Sitesi (drone) Elazığ Sürsürü Mahallesi (drone) Elazığ Sürsürü Mahallesi 2.
Elazığ Merkez Çatalçeşme Konutları (drone)
Elazığ Merkez Güneş Sitesi (drone)
Elazığ Sürsürü Mahallesi (drone)
Elazığ Sürsürü Mahallesi 2. Etap (drone)
Elazı Abdullahpaşa Mahallesi (drone)
Değirmenönü Köy Evler (drone) ELAZIĞ - Elazığda meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yapılan konutlar drone ile görüntülendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı