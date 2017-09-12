Depremzedeler İçin Hak Sahipliği Süresi 15 Gün Uzatıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, depremzedelerin hak sahipliği başvurusunun 15 gün uzatıldığını söyledi.



Kahta Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "2 Mart 2017 Tarihinde merkez üssü Samsat olan 5.8 büyüklüğündeki deprem için, 7 Eylül 2017 tarihinde sona eren hak sahipliği başvurusu 22 Eylül 2017 tarihine kadar 15 gün uzatıldı. Vatandaşların mağdur olmaması için evraklarını Kahta Kaymakamlığına teslim etmeleri önemle rica olunur" şeklinde bilgi verildi. - ADIYAMAN